В регионе нарушают требования лицензии и неправильно обращаются с опасными отходами. Прокуратура области проверила, как предприятия и организации региона соблюдают законодательство, связанное с обращением отходов I и II классов опасности.

В регионе нарушают требования лицензии и неправильно обращаются с опасными отходами. Прокуратура области проверила, как предприятия и организации региона соблюдают законодательство, связанное с обращением отходов I и II классов опасности. Всего в 2018 году выявили 110 нарушений, в суд направили 2 иска, внесли 54 представления, 38 должностных лиц привлекли к дисциплинарной, а 26 – к административной ответственности. Большинство нареканий у прокуратуры вызывало неправильное хранение использованных ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов. В числе нарушителей только во Владимире оказались детские сады, школа, роддом и несколько городских больниц.