После расставания с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская, по мнению фанатов, буквально расцвела. Остались в прошлом невнятные наряды и скромные прически, теперь пианистка демонстрирует неповторимый стиль и сексуальность.

После расставания с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская, по мнению фанатов, буквально расцвела. Остались в прошлом невнятные наряды и скромные прически, теперь пианистка демонстрирует неповторимый стиль и сексуальность.Говорят, немалую роль в том, как сильно изменилась Виталина Цымбалюк-Романовская, сыграл певец Прохор Шаляпин. Разведенная пианистка подозрительно много времени проводит с артистом: они часто выходят в свет вместе, посещая различные культурные мероприятия, снимаются в различных ток-шоу, а недавно вместе прошествовали по подиуму в качестве жениха и невесты и даже обменялись поцелуем.При этом Виталина и Прохор в один голос утверждают, что они просто хорошие близкие друзья. Однако для многочисленных поклонников очевидно, что рядом с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская буквально светится от счастья. А еще, как полагают поклонники, под его влиянием скромная пианистка продемонстрировала сексуальность.Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виталина опубликовала серию фотографий, на которых предстала в образе легендарной дивы Мэрилин Монро. В подписи к снимкам Виталина поблагодарила Прохора Шаляпина за то, что он свел ее с нужными людьми. Именно в сотрудничестве с ними Цымбалюк-Романовской удалось продемонстрировать свою женственность.Многочисленные подписчики оказались сражены наповал. "Очень красиво", "Классное фото!!!", "Ура у нас в России своя Мерилин Монро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Божественно!!!", "Будьте Счастливы с Прохором:))", "Красота, похожи один в один, обе знамениты, у обоих все непросто, осталось в кино снятся", "Очень эффектно !!!", "Шикарно перевоплотились! 😍Ждем продолжения", "Браво, я в шоке! Сразу и не поняла, что это не Монро, а вы, когда просматривала ленту..", "Секс так и рвется", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.