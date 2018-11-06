Когда знаменитая рублевская дива и певица Алена Кравец согласилась участвовать в программе Пусть говорятна Первом канале то и подумать не могла, каким ужасом для нее это обернется. Про случившееся она со слезами на глазах рассказала корреспонденту Дни.Ру.

Когда знаменитая рублевская дива и певица Алена Кравец согласилась участвовать в программе "Пусть говорят"на Первом канале то и подумать не могла, каким ужасом для нее это обернется. Про случившееся она со слезами на глазах рассказала корреспонденту "Дни.Ру"."С Анной Калашниковой мы никогда не были близкими подругами, – рассказала Алена. – А тут вдруг оказались в одной гримерной. Обычно я не оставляю свою дамскую сумочку, но тут вышла без нее буквально на пару минут в дамскую комнату. Когда я вернулась и открыла сумку, чтобы взять телефоне, то обнаружила в ней магический подклад".В конверте, который нашла Кравец, лежала земля и какие-то перья. "Я тут же закричала: "Что это за ужас?!" Но Аня и плечом не повела, хотя, кроме нее, в гримерной никого не было", – рыдает шокированная Кравец.Позже экстрасенс сказал Алене, что таким образом делается приворот на смерть. Берется земля с кладбища, туда добавляются перья мертвых птиц, и все это "сокровище" подкладывается жертве – под дверной коврик, в сумочку, в карман. Считается, что таким образом человек впитывает в себя негативную информацию и энергию. Именно по этой причине все религии мира запрещает что-либо брать домой с кладбища, а вещи, в которых умирал человек, принято сжигать."Слава богу, у меня есть мощная энергетическая защита, – уверяет Кравец. – Мне ее ставят каждый год, потому что я – человек публичный. И от недобрых взглядов, завистников и врагом надо ставить "щиты", которые отбивают весь негатив. Но я не знаю, зачем Анечке понадобилось меня изводить и сживать со свету. Может, она завидует моему успеху – я востребована на телевидении, скоро выпущу дебютный диск. А может, она просто положила глаз на моего мужа – помню, как она строила ему глазки на одном из модных показов".