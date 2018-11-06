Румынка Симона Халеп заняла первое место в рейтинге самых зарабатывающих теннисисток 2018 года, который был составлен Женской теннисной ассоциацией. За 2018 год первая ракетка мира пополнила свой счет призовыми в размере семи с половиной миллионов долларов.

Румынка Симона Халеп заняла первое место в рейтинге самых зарабатывающих теннисисток 2018 года, который был составлен Женской теннисной ассоциацией. За 2018 год первая ракетка мира пополнила свой счет призовыми в размере семи с половиной миллионов долларов.Помимо Халеп в пятерку лучших также вошла датчанка Каролин Возняцки, которая заработала 6 657 710 долларов, японка Наоми Осака (6 394 289 долларов), представительница Украины Элина Свитолина (5 737 247 долларов) и немка Ангелика Кербер (5 686 362).Отметим, что в первой десятке рейтинга не оказалось ни одной российской теннисистки.