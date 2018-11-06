По регламенту прорывы труб должны устраняться в течение суток

По регламенту прорывы труб должны устраняться в течение сутокГубернатор Костромской области Сергей Ситников поставил перед администрацией Костромы задачу сократить время ликвидации аварий на теплосетях, обеспечивающих социально-значимые учреждения, сообщили в пресс-службе главы региона.По его словам, сотрудники теплоснабжающей организации в некоторых случаях нарушают сроки устранения аварийных ситуаций. В том числе, бывают нарушения сроков устранения аварий на тепловых сетях, когда в зону отключения попадают социальные объекты. По регламенту прорывы труб должны устраняться в течение суток, но губернатор поручил пересмотреть существующие подходы.«Меня сутки не устраивают, — заявил Сергей Ситников. — Подход должен быть один и очень жесткий: если в зону аварийной ситуации попадают социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей, сроки устранения их должны быть минимальными».Руководству Костромы поручено выезжать на каждую такую аварию, чтобы принимать оперативные решения.