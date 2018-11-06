Незнакомки попросили написать пожилую женщину заявление для получения компенсации и убедили ее в необходимости переписать номера денежных купюр, имеющихся в наличии...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемую в краже денег у пожилой женщины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 90-летняя москвичка. Она рассказала, что после телефонного звонка к ней в квартиру пришли две женщины. Незнакомки попросили написать заявление для получения компенсации и убедили ее в необходимости переписать номера денежных купюр, имеющихся в наличии, для якобы их дальнейшего обмена на новые. Пожилая женщина достала сбережения и передала их незнакомкам. Через некоторое время после их ухода заявительница обнаружила, что коробки, в которых лежали денежные средства, оказались пустыми. Материальный ущерб составил 380 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ясеневой улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя девушка. Похищенными деньгами она успела распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61