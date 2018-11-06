Впервые за десять лет состоятся гастроли легендарных перчинок - группа Spice Girls объявила о воссоединении. Правда, временном и не в полном составе - Виктория Бэкхам отказалась участвовать.

Впервые за десять лет состоятся гастроли легендарных "перчинок" — группа Spice Girls объявила о воссоединении. Правда, временном и не в полном составе — Виктория Бэкхам отказалась участвовать. Комментариев по этому поводу не дала, но британские журналисты предположили, что дело в ее именном модном доме, который сейчас для экс-участницы группы основное занятие, передает телеканал "Россия 24".Тур Spice Girls начнется 1 июня 2019 года в Манчестере и продлится всего две недели. Закончится уже 15 числа в Лондоне. В предыдущий раз в полном составе группа выступала на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне.На официальной странице группы в Twitter сообщается, что билеты на концерты поступят в продажу в эту субботу в 10:30 по местному времени.Женская поп-группа Spice Girls была создана в Лондоне в 1994 году. За 18-летнюю карьеру ее синглы возглавляли хит-парады 11 раз. Продано более 40 миллионов альбомов с их произведениями.