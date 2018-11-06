Обшарпанный фасад, перекошенные водостоки и аварийная детская площадка. И всё это в самом центре города. Жители одного из домов на улице Дворянской никак не могут добиться ни наружного, ни внутреннего ремонта. А управляющая компания не обращает внимания на предписания надзорных органов. Когда жителям ждать ремонта - пыталась выяснить Оксана Любимова.

Обшарпанный фасад, перекошенные водостоки и аварийная детская площадка. И всё это в самом центре города. Жители одного из домов на улице Дворянской никак не могут добиться ни наружного, ни внутреннего ремонта. А управляющая компания не обращает внимания на предписания надзорных органов. Когда жителям ждать ремонта - пыталась выяснить Оксана Любимова.Чёрные пятна на фасаде, перекошенные водосточные трубы и аварийная детская площадка во дворе. Свой дом на улице Дворянской жители называют не иначе как городским позором. Люди недоумевают - до Золотых ворот рукой подать. А на их здание не только со двора, с центральной улицы смотреть страшно. Ремонта жители не могут добиться уже много лет.Зинаида Гаврилова, жительница дома № 13 на ул. Дворянской: "Ремонт фасада - об этом в первую очередь должен думать город. Это лицо города. Почему у нас в стране происходит так, если человеку повезет позвонить на прямую линию Президента, то что-то сдвинется с места, а если не повезет - надежда только срывать голос и портить отношения".Люди говорят, в доме 1938 года постройки никогда не было капитального ремонта. Большинство собственников исправно платят за техническое обслуживание и текущий ремонт и уже не раз обращались в управляющую компанию с просьбой привести здание в порядок.Татьяна Игошина, жительница дома № 13 на ул. Дворянская: "Когда дождь идет, все течет мимо. Поправить это допроситься невозможно. Сосульки такие нависают зимой, что страшно просто выходить. Звонишь и бьешься. Невозможно что-либо добиться от управляющей компании".Дом обслуживает МУП "Городская управляющая компания". Ещё летом жители вместе с общественниками пожаловались на неё в управление ЖКХ. В ходе проверки инспекторы зафиксировали аж 20 нарушений и выдали предписание устранить недостатки до 20 сентября. Однако некоторые работы, в том числе по теплоизоляции труб в подвале, начались только сегодня.Сергей Олейников, руководитель приёмной региональной организации "ЖКХ-Контроль": "Должно быть вот такое утепление, чтобы люди получали нормальную коммунальную услугу. На сегодняшний день она остывает. Пока до них дойдет, она остынет. Вы приехали, и начались работы срочные. Вот этого всего не было. Мы здесь были 1 ноября".Сегодня же, по словам общественников, к дому привезли урны и начали ремонт лестницы у подъезда. Только вот сколько продержатся такие ступеньки - большой вопрос.Сергей Олейников, руководитель приёмной региональной организации "ЖКХ-Контроль": "Вы думаете, оно будет стоять, это крылечко. Это деньги на выброс. Сегодня уже минусовая температура. Этот раствор, который они там кладут, он просто отпадет".В управляющей компании отвечают - от устранения нарушений не отказываются. Из 20 пунктов предписания осталось выполнить 7. Но разобраться со всеми быстро не получается. Например, жители жаловались, что на первом этаже первого подъезда нет отопления. Но директор поясняет: батареи здесь никогда не было. Они готовы поставить радиатор, но на такую работу нужно время.Михаил Поваров, директор МУП "Городская управляющая компания": "Это тепловая защита подъезда. Но дом был построен без этого радиатора. Соответственно, мы сейчас должны каким-то образом его установить вновь. А чтобы его установить, необходимо пройти определённую процедуру. Надо понять, откуда его запитать, чтобы не посадить этот стояк. Мы это готовы сделать, но на эти вопросы нам необходимо время".То, что детская площадка находится в аварийном состоянии, в управляющей компании тоже не спорят. Людям предлагали демонтировать сгнившие конструкции. Жильцы, по словам директора, сами попросили оставить все на месте.Михаил Поваров, директор МУП "Городская управляющая компания": "Будем дополнительно делать новым кровельным железом спуск с горки. Мы руководствуемся позицией жителей. Они сказали оставить эту детскую площадку, мы, соответственно, оставили. В данном случае, если будет подниматься вопрос по её полной замене. Мы как управляющая компания обязаны её демонтировать до принятия жителями решения об установке новых элементов детской площадки. Но на это необходимо финансирование.Что касается водостоков, то менять их сейчас в управляющей компании не собираются. Их обещают привести в порядок вместе с капитальным ремонтом крыши, который начнется в январе следующего года. Тогда из-за сложности работ жителей последнего этажа придётся на время переселять в маневренный фонд.