Командование военно-морских сил США утверждает, что российский истребитель Су-27 небезопасно перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем.

ВМС США утверждают, что российский истребитель СУ-27 небезопасно перехватил американский разведчик EP-3 Aries над Черным морем, подвергнув риску пилотов и экипаж.Продолжительность перехвата составила около 25 минут, передает РИА Новости.Тем временем, шесть самолетов-разведчиков ВВС США провели многочасовые полеты вблизи границ России, а также российских баз в Сирии.RC-135V в сопровождении самолета-заправщика осуществил полеты над Баренцевым морем. Беспилотник RQ-4A в течение нескольких часов курсировал у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Там же облет совершил P-8A Poseidon. Два разведывательных RC-135U и RC-135V осуществили длительные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим, передает "Интерфакс".