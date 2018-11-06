Руслана Шамсуарова, известного своими гонками по Москве на Gelandewagen, обвинили в
изнасиловании. Сын вице-президента Лукойла заверяет, что секс был
по обоюдному согласию.
Руслана Шамсуарова, известного своими гонками по Москве на Gelandewagen, обвинили в
изнасиловании. Сын вице-президента "Лукойла" заверяет, что секс был
по обоюдному согласию.
Заявление на Руслана Шамсуарова подала в полицию 23-летняя
Вероника Максимова, жительница Ростова-на-Дону. Как заявила потерпевшая, инцидент
произошел в жилом доме на площади Победы в Москве – мажор на нее набросился.
Своя версия произошедшего у сына вице-президента "Лукойла".
Шамсауров сообщил, что девушка вступила с ним в интимную связь добровольно.
Затем она рассказала о сложном финансовом положении и попросила денег. Руслан
ей отказал, после чего Вероника и обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в
инциденте, произошедшем с Русланом Шамсуаровым, известным гонкой по Москве на Gelandewagen. Девушка
обвинила его в изнасиловании.
Стоит отметить, что оба героя инцидента уже попадали в
скандальные хроники. Руслан Шамсуаров – наследник вице-президента "Лукойла"
Азата Шамсуарова – известен как один из участников гонки на автомобиле
Gelandewagen в 2016 году. В той истории фигурировала также Мара Багдасарян,
впоследствии лишенная прав. Молодые люди пытались уехать от полиции,
параллельно ведя трансляцию в Periscope. Тогда Шамсуарова признали виновным в
оскорблении сотрудников ДПС и приговорили к 300 часам обязательных работ, напоминает Рен ТВ.
Что касается Вероники Максимовой, то она также не отказывала
себе в удовольствии прокатиться на скорости по ночной Москве. Кроме того, девушка
постоянно выкладывала в соцсетях видео вечеринок с ее участием, снятое в
дорогих ресторанах.