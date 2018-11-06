Руслана Шамсуарова, известного своими гонками по Москве на Gelandewagen, обвинили в изнасиловании. Сын вице-президента Лукойла заверяет, что секс был по обоюдному согласию.

Руслана Шамсуарова, известного своими гонками по Москве на Gelandewagen, обвинили визнасиловании. Сын вице-президента "Лукойла" заверяет, что секс былпо обоюдному согласию.Заявление на Руслана Шамсуарова подала в полицию 23-летняяВероника Максимова, жительница Ростова-на-Дону. Как заявила потерпевшая, инцидентпроизошел в жилом доме на площади Победы в Москве – мажор на нее набросился.Своя версия произошедшего у сына вице-президента "Лукойла".Шамсауров сообщил, что девушка вступила с ним в интимную связь добровольно.Затем она рассказала о сложном финансовом положении и попросила денег. Русланей отказал, после чего Вероника и обратилась в полицию.Сотрудники правоохранительных органов разбираются винциденте, произошедшем с Русланом Шамсуаровым, известным гонкой по Москве на Gelandewagen. Девушкаобвинила его в изнасиловании.Стоит отметить, что оба героя инцидента уже попадали вскандальные хроники. Руслан Шамсуаров – наследник вице-президента "Лукойла"Азата Шамсуарова – известен как один из участников гонки на автомобилеGelandewagen в 2016 году. В той истории фигурировала также Мара Багдасарян,впоследствии лишенная прав. Молодые люди пытались уехать от полиции,параллельно ведя трансляцию в Periscope. Тогда Шамсуарова признали виновным воскорблении сотрудников ДПС и приговорили к 300 часам обязательных работ, напоминает Рен ТВ.Что касается Вероники Максимовой, то она также не отказываласебе в удовольствии прокатиться на скорости по ночной Москве. Кроме того, девушкапостоянно выкладывала в соцсетях видео вечеринок с ее участием, снятое вдорогих ресторанах.