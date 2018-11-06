США ввели в действие полный пакет санкций против Ирана. Их первая порция вступила в силу еще в августе, затронув автопром и металлургию.

США ввели в действие полный пакет санкций против Ирана. Их первая порция вступила в силу еще в августе, затронув автопром и металлургию. Теперь под ограничениями финансы, транспорт и, конечно же, энергетика, в том числе экспорт нефти, из-за которого, можно сказать, все и затевалось. В черных списках — семь сотен компаний и физлиц. И, как уже заявил глава Госдепа Майк Помпео, это чревато для Тегерана полным крахом экономики. Впрочем, ни Иран, ни его партнеры с такими выводами не согласны. Каково же соотношение сил в новой экономической войне?Новые американские санкций в отношении Ирана, последовавшие за выходом США из ядерной сделки с ним, Европа встретила напряженным молчанием. Все уже давно сказано — недовольство выплеснулось в совместном заявлении Еврокомиссии, Германии, Франции и Великобритании, опубликованном накануне. Нечего добавить."Будучи участниками СВПД, мы взяли на себя обязательство работать для сохранения и поддержания эффективного финансового взаимодействия с Ираном, а также экспортом нефти и газа из Ирана. Мы продолжаем работу по этим и другим вопросам, в том числе с Россией и Китаем, которые являются участниками соглашения, а также с третьими странами, поддерживающими СВПД", — говорится в заявлении.В Европе убеждены, что Иран выполняет условия сделки, по которым ему разрешено торговать нефтью в обмен на отказ от ядерной программы. Никакого отношения к поведению Ирана американские санкции не имеют."Это самые сильные санкции, которые мы вводили. И посмотрим, что будет с Ираном. Но ему явно будет нехорошо. И явно хуже, чем когда я пришел в Белый дом. Когда я пришел, все выглядело так, что Иран вот-вот захватит весь Ближний Восток. А сейчас никто об этом не говорит", — заявил президент США Дональд Трамп.Новые санкции — это старый добрый запрет на покупку иранской нефти плюс отключение от своей финансовой системы тех, кто его проигнорирует. Американцы должны знать, что у них супергерой, который спасает мир. Если кто забыл, от чего его надо спасать, компетентные лица напомнят."Этот террористический режим угрожает Израилю, спонсируя "Хезболлу" (запрещена в РФ). Этот террористический режим хотел устроить убийство в Дании. Этот террористический режим продолжает давать хуситам ракеты для обстрелов Эр-Рияда и города Дубай. Это нужно остановить", — сказал госсекретарь США Майк Помпео.На вашингтонские заявления в Тегеране реагируют зеркально. "Американцам нужно преподать урок раз и навсегда, ведь они раздражают не только нас. Даже европейские компании критикуют политику США. Негативно отзываются об американской политике и правительства европейских стран", — отметил президент Ирана Хасан Рухани.Действия Вашингтона встретили единичную поддержку у региональных противников Ирана, например, в Израиле. У Китая как у одного из спонсоров иранской сделки они вызвали "сожаление", что в переводе с дипломатического означает высокую степень раздражения."Китай отвергает политику односторонних санкций и гонки вооружений. Мы уверены: сотрудничество Китая и Ирана не нарушает международного права, и наши связи должны уважаться", — сказал Хуа Чунинг, официальный представитель МИД КНР.В случае реализации санкционного режима в полном объеме Соединенным Штатам придется наказывать большую часть своих политических союзников и торговых партнеров. Вашингтон набросал несколько исключений: Япония, Южная Корея, Индия. Spigel утверждает, что покупать иранскую нефть смогут еще Китай и Турция. Это снижает пафос и эффективность санкций, но зато делает их еще более обидными для тех вашингтонских друзей, который в список не попали.