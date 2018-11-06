Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сомневается, что ему удастся встретиться с президентом России Владимиром Путиным в столице Франции 11 ноября. Полномасштабные переговоры лидеров двух стран пройдут на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сомневается, что ему удастся встретиться с президентом России Владимиром Путиным в столице Франции 11 ноября. Полномасштабные переговоры лидеров двух стран пройдут на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.Глава Овального кабинета, всегда уверенный в своих словах, теперь затрудняется ответить, состоится ли его встреча с Владимиром Путиным в Париже. "Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, подходящее ли это место. Я собираюсь в Париж по другим причинам. <...> Я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Вероятно, нет", – заявил Трамп.В то же время он подтвердил, что увидится с президентом России на саммите "Большой двадцатки". Политическое мероприятие состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.Напомним, что в прошлую пятницу, 2 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров стран в Париже будут короткой, а на саммите "Большой двадцатки" пройдут полномасштабные переговоры.Встреча президентов России и США должна была состояться 11 ноября в Париже после праздника в честь столетия окончания Первой мировой войны. В торжестве примут участие лидеры пятидесяти стран.Недавно американская газета The New York Times, которая является резким противником нынешнего американского президента, опубликовала материал под названием "Пять романистов представляют себе следующую главу Трампа". По мнению авторов, американского президента убьет "российский агент при помощи американских спецслужб". Политолог Иван Данилов считает такую ситуацию позорной и подчеркивает, что таким образом нагнетается "атмосфера ненависти" в России.