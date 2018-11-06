Владислав Третьяк, являющийся членом совета Международной федерации хоккея, заявил, что не собирается выставлять свою кандидатур на выборы президента IIHF в 2020 году. Ранее стало известно, что нынешний глава организации Рене Фазель решил не переизбираться на этот пост.

Владислав Третьяк, являющийся членом совета Международной федерации хоккея, заявил, что не собирается выставлять свою кандидатур на выборы президента IIHF в 2020 году. Ранее стало известно, что нынешний глава организации Рене Фазель решил не переизбираться на этот пост."Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что решение Фазеля – большая потеря для международной федерации. Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение", — приводит слова Третьяка ТАСС.Напомним, что Рене Фазель руководит Международной федерацией хоккея с 1994 года.