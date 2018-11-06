Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается в вероятности встречи с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, такой шаг американского лидера сделан с расчетом на промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся во вторник, 6 ноября.

ГлаваБелого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается в вероятности встречис Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. По мнению члена Совета помежнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,такой шаг американского лидера сделан с расчетом на промежуточные выборыв конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся во вторник, 6 ноября.Экспертотметил, что Трамп совершенно не стесняется менять свое мнение и делатьвзаимоисключающие заявления. Особое значение для главы Белого домасейчас имеют выборы в конгресс, отметил аналитик. "Я думаю, чтобызавоевать симпатии той части избирателей, которые колеблются илинастроены против не очень сильно, он будет использовать такиеантироссийские элементы в своей политике", – цитирует Безпалько.Вместес тем политолог отметил, что президент США вынужден корректировать свойстиль в соответствии с внутриполитической повесткой в стране, а такжеее внешними интересами. По словам Безпалько,американскому лидеру приходится лавировать между так называемымглубинным государством (влиятельные финансисты и прочие группы влияния) иобъективными интересами Соединенных Штатов.Безпалькоподчеркнул, что в определенной степени глава Белого дома вынужден идтинавстречу антироссийски настроенным политическим силам. В то же время,добавил аналитик, американский лидер надеется, что ему удастся наладитьотношения с Москвой.Напомним,ранее Трамп заявил, что ожидаемой встречи в Париже 11 ноября напраздновании 100-летия окончания Первой мировой войны скорее всего небудет. Тем не менее, американский лидер подтвердил, что увидится сглавой российского государства в рамках саммита "Большой двадцатки",которая пройдет в Аргентине в конце ноября.ВладимирПутин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 вГамбурге в июле и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.Полноценные переговоры лидеры двух стран провели в июле этого года встолице Финляндии Хельсинки.