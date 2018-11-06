Глава
Белого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается в вероятности встречи
с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. По мнению члена Совета по
межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,
такой шаг американского лидера сделан с расчетом на промежуточные выборы
в конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся во вторник, 6 ноября.
Глава
Белого дома Дональд Трамп заявил, что сомневается в вероятности встречи
с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. По мнению члена Совета по
межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,
такой шаг американского лидера сделан с расчетом на промежуточные выборы
в конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся во вторник, 6 ноября.
Эксперт
отметил, что Трамп совершенно не стесняется менять свое мнение и делать
взаимоисключающие заявления. Особое значение для главы Белого дома
сейчас имеют выборы в конгресс, отметил аналитик. "Я думаю, чтобы
завоевать симпатии той части избирателей, которые колеблются или
настроены против не очень сильно, он будет использовать такие
антироссийские элементы в своей политике", – цитирует Безпалько.
Вместе
с тем политолог отметил, что президент США вынужден корректировать свой
стиль в соответствии с внутриполитической повесткой в стране, а также
ее внешними интересами. По словам Безпалько,
американскому лидеру приходится лавировать между так называемым
глубинным государством (влиятельные финансисты и прочие группы влияния) и
объективными интересами Соединенных Штатов.
Безпалько
подчеркнул, что в определенной степени глава Белого дома вынужден идти
навстречу антироссийски настроенным политическим силам. В то же время,
добавил аналитик, американский лидер надеется, что ему удастся наладить
отношения с Москвой.
Напомним,
ранее Трамп заявил, что ожидаемой встречи в Париже 11 ноября на
праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны скорее всего не
будет. Тем не менее, американский лидер подтвердил, что увидится с
главой российского государства в рамках саммита "Большой двадцатки",
которая пройдет в Аргентине в конце ноября.
Владимир
Путин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 в
Гамбурге в июле и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.
Полноценные переговоры лидеры двух стран провели в июле этого года в
столице Финляндии Хельсинки.