Проведенная в отеле ночь без камер сблизила участников реалити-шоу Дом-2 Лену Баранову и Артема Сорокина. Однако девушка неожиданно призналась, что партнер бьет ее во время секса.

Проведенная в отеле ночь без камер сблизила участников реалити-шоу "Дом-2" Лену Баранову иАртема Сорокина. Однако девушка неожиданно призналась, что партнер бьет ее вовремя секса.Ночь в отеле с Артемом Лена назвала лучшей в своей жизни.Она призналась, что Сорокин – первый мужчина, которому удалось довести ее дооргазма. В то же время, девушку пугают садистские замашки возлюбленного.Онахрупкая девушка, которой хочется тепла и ласки."Сегодня ночью он очень больно ударил меня. Я хочубольше нежности. Когда я сказала ему об этом, он согласился, что был слишкомгруб", – рассказала Баранова.В остальном же отношения с Артемом Лену устраивают. Онанадеется, что их любовь навсегда – девушка чувствует, что привыкает к партнеру."Жаль только, что моя мама против наших отношений. Она говорит, что меняздесь имеют. Думаю, она просто переживает", – рассказала Баранова в беседес Dom2Life.ru.По словам Лены, когда они ехали в отель, у нее не было вмыслях переспать с Сорокой – она не так воспитана. Ничего бы не произошло, еслибы Артем не потащил ее в номер, уверена девушка. Хотя Лена и признает: вполневозможно, сыграл роль и тот факт, что у нее давно не было мужчины.Зрители замечают, что отношения Лены и Артема развиваются с бешеной скоростью. Они не скрывают свою страсть и ведут себя перед камерами очень раскованно. В частности, в недавнем эфире Баранова сначала танцевала под песню Сороки, а после набросилась на него и начала страстно целовать.