Проведенная в отеле ночь без камер сблизила участников реалити-шоу Дом-2 Лену Баранову и
Артема Сорокина. Однако девушка неожиданно призналась, что партнер бьет ее во
время секса.
Проведенная в отеле ночь без камер сблизила участников реалити-шоу "Дом-2" Лену Баранову и
Артема Сорокина. Однако девушка неожиданно призналась, что партнер бьет ее во
время секса.
Ночь в отеле с Артемом Лена назвала лучшей в своей жизни.
Она призналась, что Сорокин – первый мужчина, которому удалось довести ее до
оргазма. В то же время, девушку пугают садистские замашки возлюбленного.
Она
хрупкая девушка, которой хочется тепла и ласки.
"Сегодня ночью он очень больно ударил меня. Я хочу
больше нежности. Когда я сказала ему об этом, он согласился, что был слишком
груб", – рассказала Баранова.
В остальном же отношения с Артемом Лену устраивают. Она
надеется, что их любовь навсегда – девушка чувствует, что привыкает к партнеру.
"Жаль только, что моя мама против наших отношений. Она говорит, что меня
здесь имеют. Думаю, она просто переживает", – рассказала Баранова в беседе
с Dom2Life.ru.
По словам Лены, когда они ехали в отель, у нее не было в
мыслях переспать с Сорокой – она не так воспитана. Ничего бы не произошло, если
бы Артем не потащил ее в номер, уверена девушка. Хотя Лена и признает: вполне
возможно, сыграл роль и тот факт, что у нее давно не было мужчины.
Зрители замечают, что отношения Лены и Артема развиваются с бешеной скоростью. Они не скрывают свою страсть и ведут себя перед камерами очень раскованно. В частности, в недавнем эфире Баранова сначала танцевала под песню Сороки, а после набросилась на него и начала страстно целовать.