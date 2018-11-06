Таисия Повалий не выступала в Москве с сольными концертами ровно шесть лет. Заждались украинскую звезду тут, и она приехала с премьерой программы Сердце – дом для любви. Корреспондент Дни.Ру побывал на концерте.

Таисия Повалий не выступала в Москве с сольными концертами ровно шесть лет. Заждались украинскую звезду тут, и она приехала с премьерой программы "Сердце – дом для любви". Корреспондент "Дни.Ру" побывал на концерте.Собрать шеститысячный Кремль в нынешние непростые времена – задача почти неподсильная. Да еще и для украинской артистки, которая постоянно живет в Киеве и всегда подчеркивает свою любовь к родине. Но в России к Повалий не только не стали относиться прохладнее, но, кажется, напротив, ждут и обожают еще сильнее.И она не подвела – показала программу с глубокими, мудрыми, часто философскими песнями. Дорогие костюмы, эффектные видеопроекции – все было сделано на высшем уровне. Впрочем, можно было обойтись и без них – Повалий вполне могла выйти и петь в черном кабинете, завораживая и покоряя своим голосом."Ты стала амбассадором (послом – Прим. ред.) любви, дружбы, красоты, музыки, – обратился к артистке Филипп Киркоров. – Я не могу себе представить, чтобы сегодня во Дворце спорта "Украина" звучали песни на русском языке, а ты же представила целый блок на украинской мове на главной сцене России"."Ой, у вишневому саду", "Цвiте терен" – в России эти украинские песни горячо любимы и поются на застольях, поэтому народ в Кремле не мог сдержать слез, когда артистка их исполняла. А хит всех времен "Червона рута" зал и вовсе исполнил хором. И за это стоит поклониться в ноги Таисии Повалий, потому что она объединяет братские народы, которые политики зачем-то пытаются рассорить.А на банкете после концерта Филипп Киркоров, Михаил Гуцериев и другие звезды поддержали украинский тост: "Будьмо! Гей! Гей! Гей". И это тоже показатель огромной любви в России к украинской культуре, музыки, языку.Сама же Таисия перед выходом на сцену призналась, почему решила дать этот концерт, за который на родине ее некоторые могут осудить. "Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка, вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте – мне не хотелось ничего, – говорит артистка. – Именно тогда на меня начались всякие гонения и период в жизни был непростой. Я даже не праздновала свой юбилей – просто было очень грустно. Уехала в Испанию, долго жила среди природы, ушла в себя и искала ответы на все вопросы. И вот тогда-то я многое поняла, осознала, что должна выполнять свою миссию на этой земле, данную мне богом.Выполнять, несмотря ни на какие преграды. И как только я к этому пришла,мне одна за другой стали приходить песни. Вот и захотелось их исполнить, а заодно и отметить юбилеи, которые тогда пришлось пропустить. Так что концерт в Кремле – определенный жизненный этап"