Киноактер Геннадий Четвериков скончался на 84-м году жизни. Он был известен как уникальный артист и каскадер. Силовые трюки, исполненные Четвериковым, до сих пор не смог повторить никто в мире.

Киноактер Геннадий Четвериков скончался на 84-м году жизни. Онбыл известен как уникальный артист и каскадер. Силовые трюки, исполненныеЧетвериковым, до сих пор не смог повторить никто в мире.Четвериков родился 28 апреля 1935 году в Оренбурге. Серьезнозанимался силовыми видами спорта, борьбой, легкой атлетикой. Принимал участие вцирковых представлениях вместе с силачами – жонглировал пудовыми гирями, носилза плечами пианистку вместе с пианино.На счету Геннадия Четверикова – более сотни ролей. Особеннозапомнился зрителю артист по фильмам "Дмитрий Кантемир", "ПиратыXX века", "И на камнях растут деревья", "Воры в законе","Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом", передает НСН.