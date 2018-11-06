Киноактер Геннадий Четвериков скончался на 84-м году жизни. Он
был известен как уникальный артист и каскадер. Силовые трюки, исполненные
Четвериковым, до сих пор не смог повторить никто в мире.
Киноактер Геннадий Четвериков скончался на 84-м году жизни. Он
был известен как уникальный артист и каскадер. Силовые трюки, исполненные
Четвериковым, до сих пор не смог повторить никто в мире.
Четвериков родился 28 апреля 1935 году в Оренбурге. Серьезно
занимался силовыми видами спорта, борьбой, легкой атлетикой. Принимал участие в
цирковых представлениях вместе с силачами – жонглировал пудовыми гирями, носил
за плечами пианистку вместе с пианино.
На счету Геннадия Четверикова – более сотни ролей. Особенно
запомнился зрителю артист по фильмам "Дмитрий Кантемир", "Пираты
XX века", "И на камнях растут деревья", "Воры в законе",
"Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом", передает НСН.