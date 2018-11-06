ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Радько Елены Сергеевны, 30.01.2002 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Радько Елены Сергеевны, 30.01.2002 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 2 ноября 2018 года самовольно ушла из детского центра на Борисовском проезде и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 16 лет, рост 155-160, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.Была одета: спортивные брюки серого цвета, толстовку коричневую с рисунком белого цвета на груди, сланцы резиновые синие.Особые приметы: на обоих предплечьях рубцы от насечек.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22