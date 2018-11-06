06.11.2018

2018-11-06 10:55:39

В Башкирии за рулем умер водитель автобуса

Утром 5 ноября на одной из дорог в Абзелиловском районе Башкирии прямо за рулем микроавтобуса умер 58-летний водитель, передает портал. Сообщается, что мужчине стало плохо во время езды. Он успел свернуть на обочину и заглушить двигатель. Спустя какое-то время прохожие обнаружили его мертвым. По предварительным данным, причина смерти мужчины – сердечная недостаточность.