Перед представлением — торжественная часть: поздравления приглашённых гостей накануне профессионального праздника и чествование полицейских, совершивших героические поступки...

По традиции Московский цирк Никулина на Цветном бульваре гостеприимно распахнул двери для стражей порядка и их детей. На представление пришли около 2000 человек.Гости цирка на Цветном в ожидании праздника. Ведущий объявляет о начале мероприятия. Перед представлением — торжественная часть: поздравления приглашённых гостей накануне профессионального праздника и чествование полицейских, совершивших героические поступки.Открыли мероприятие председатель комиссии по безопасности Московской городской думы Инна Святенко, помощник депутата Государственной думы Алексей Попов, председатель правления благотворительного фонда «Петровка,38» генерал-майор внутренней службы в отставке Юрий Томашев, начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан и главный редактор газеты «Петровка,38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин. В завершение торжественной части сотрудникам, которые в этом году совершили героические поступки, вручили ценные подарки. Для награждения были приглашены полицейский 1 роты полиции отдельного батальона 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Алексей Шарапов – спасший гражданина, упавшего на рельсы столичного метрополитена и инженер-программист вычислительного центра УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Николай Шереметенко, который спас мужчину, провалившегося под лед в Москве-реке.Наступил момент, которого с нетерпением ждали маленькие зрители — началось выступление артистов. На арене развернулось праздничное представление в лучших традициях цирка на Цветном. Животные выполняют сложные трюки, клоуны веселят зрителей, гимнасты поражают гибкостью. Выступления приятно удивили взрослых и детей, положительными эмоциями, атмосферой торжества проникся каждый зритель.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве