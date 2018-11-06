На создание этой трассы потратили 30 миллионов рублей

На создание этой трассы потратили 30 миллионов рублейВ Гусь-Хрустальном наконец-то открыли дорогу на улице Муравьева-Апостола. Местные жители ждали ее почти 33 лет. Новая трасса разгрузит центральные городские дороги.На создание этой дороги потратили 28 миллионов рублей из областного бюджета и 2 милионнов рублей из городского бюджета.Из-за строительства трассы пришлось переносить коммуникации и заменять инженерные сети, попавшие в зону реконструкции. Так, например, проложили 250 метров газопровода, переложили участок теплотрассы, водопровод длиной в полкилометра и канализационные сети.Только тогда дорожники смогли приступить к строительству трассы 485 метров и шириной от 8 до 11,5 метра. Вдоль дороги установили 52 дорожных знака. На перекрестках работают 16 светофоров, 10 из них для автомобилей и 6 – для пешеходов. Рабочие также обустроили тротуар, установили 22 фонаря.