В аварии пострадали трое человек

В аварии пострадали трое человекВ Кольчугино произошла авария с легковушкой и «ГАЗелью». Происшествие случилось вечером 5 ноября.Пьяный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком.Очевидцы рассказывают, что нетрезв был не только водитель, но и его пассажир.К месту ДТП незамедлительно приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.В результате происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки и пассажир «ГАЗели». Их госпитализировали.