Они взламывали дачные дома

Они взламывали дачные домаДвух жителей Кольчугинского района обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сентябре этого года 43-летний мужчина взломал входную дверь и незаконно проник в чужой дачный дом. Оттуда воришка утащил алкоголь и продукты питания.Аналогичное преступление совершил и 29-летний молодой человек. Он вынес из чужого жилища бытовые и столовые предметы.Грабителей задержали и они во всем признались. Материалы уголовных дел направлены в Кольчугинский городской суд.