Кошки в поисках тепла могут прятаться в моторных отсеках машин

Кошки в поисках тепла могут прятаться в моторных отсеках машинСпасатели вызволили котенка, который спрятался под капотом автомобиля в микрорайоне Якиманиха, сообщает МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы».С наступлением холодов кошки в поисках тепла прячутся на теплотрассах, в подвалах и под капотами автомобилей. 4 ноября поисково-спасательная группа получила информацию об одном из таких случаев. Котенка никак не удавалось достать из-под капота.«Перед тем как завести автомобиль, проверяйте на всякий случай колеса и моторное пространство, — говорится в сообщении центра гражданской защиты. — Это не займет у вас много времени, но взамен вы спасете чью-то жизнь».Прибыв на место, спасатели вызволили котенка. Сейчас о нем уже заботятся новые хозяева.