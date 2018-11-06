В Лондоне завершилось традиционное шествие масок. Марш проводится с 2013 года и собирает людей, отстаивающих идею использования компьютеров для продвижения политических идей без цензуры.

В Лондоне завершилось традиционное "шествие масок". Марш проводится с 2013 года и собирает людей, отстаивающих идею использования компьютеров для продвижения политических идей без цензуры.Демонстрация организована движением Anonymous. Оно объединяет "хактивистов" — людей, которые отстаивают свободу информации без цензуры​​​ в сети, сообщает РИА Новости."Мы видели все более масштабное разрушение гражданских свобод, близких нашему сердцу, мы видели попытки использовать интернет как еще одно оружие полицейского государства", — заявляло движение на своей странице в соцсети."Марш миллиона масок" проводится с 2013 года. Ночь с 5 на 6 ноября выбрана неслучайно: в 1605 году в эту ночь Лондоне был разоблачен Пороховой заговор – попытка государственного переворота, предпринятая католиками. В Британии эта дата считается праздничной и называется "Ночь костров" или "Ночь Гая Фокса" (по имени одного из самых знаменитых заговорщиков).Знаменитая маска Гая Фокса упоминается и в фильме "V — значит вендетта", где повествуется о борьбе подполья с фашистским правительством, пришедшим к власти в Британии. После выхода фильма эта маска стала символом протестных движений, таких как Anonymous, "Оккупируй Уолл-стрит", "Оккупируй Лондон".