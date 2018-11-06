Сотрудники скорой помощи перекрыли движение в Париже. Там прошла забастовка. Медики недовольны реформой Эммануэля Макрона.

Сотрудники скорой помощи перекрыли движение в Париже. Там прошла забастовка. Медики недовольны реформой Эммануэля Макрона.С 1 октября изменились нормы социального страхования. Теперь по закону больницы начнут финансировать из своего бюджета доставку пациентов. Ранее службу скорой помощи выбирали сами больные.По мнению демонстрантов, такое решение президента повлечёт убытки. Больницы будут экономить и пользоваться услугами дешёвых перевозчиков, передает телеканал "Россия 24".