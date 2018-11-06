Это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами

Это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугамиИм стало Мичуринское сельское поселение Хабаровского края на Дальнем Востоке России. «Цифровая территория Мичуринское» – это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.Для внедрения цифровых сервисов в четырех населенных пунктах поселения (Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном) «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью более 30 км.В рамках проекта в сельской школе начала работать информационно-библиотечная система. Она дает возможность детям и педагогам пользоваться учебной и художественной литературой в режиме онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В сельской амбулатории теперь проводится онлайн-консультирование пациентов со специалистами районной больницы. В администрации внедрена электронная похозяйственная книга для учета подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники.На территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений. Запущена система уличного видеонаблюдения: 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. В ближайшее время изображение с них будет доступно в режиме реального времени на обновленном сайте поселения: .Жители теперь могут подключить современные услуги связи: скоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».«Цифровизация меняет статус территории. Привлекательность места жительства сегодня определяется не столько геополитическим положением населенного пункта и его размерами, сколько наличием современной экосистемы для жизни и ведения бизнеса. Во многом комфортную среду создают информационные технологии, которые позволяют учиться и работать удаленно, получать необходимые государственные услуги онлайн, делать свой дом безопасным и уютным. Проект «Цифровая территория Мичуринское» – это наглядный пример того, как меняется жизнь в сельской местности благодаря технологиям. В дальнейшем мы готовы развертывать подобные цифровые комплексы и в других регионах Дальнего Востока, а также передать свой опыт другим регионам России», – заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.«Сегодня комплексное развитие населенных пунктов края неразрывно связано с внедрением современных, автоматизированных технологий. Многие услуги и сервисы становятся доступны жителям с приходом волоконно-оптических линий связи. В этом году широкополосный доступ к интернету получат в общей сложности жители 27 населенных пунктов края. Проект по цифровизации сельского поселения показывает, какие услуги можно получать с помощью этих современных каналов связи и как это повышает качество жизни граждан», – сказал и. о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей Федоров.«Мы создали в отдельно взятом сельском поселении цифровую территорию. Теперь в Мичуринском цифровые сервисы работают в образовании, здравоохранении, оптимизируют работу сотрудников муниципальной службы, способствуют развитию фермерства и предпринимательства, обеспечивают безопасность жителей. И это только начало. Впереди еще много идей, которые мы обязательно реализуем», – рассказал глава Мичуринского муниципального образования Александр Шадрин.Проект цифрового села был реализован «Ростелекомом», министерством информационных технологий и связи Хабаровского края, администрацией Мичуринского сельского поселения и Тихоокеанским государственным университетом.