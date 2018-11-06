Правительство России утвердило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона, говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации

В сервисах сможет переписываться лишь тот человек, на которого зарегистрирован телефонный номер. Как уточняется в документе, правила вступят в силу через 180 дней. Согласно нововведению, мессенджеры будут доступны только тем, на кого оформлен номер телефона. Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил Известиям, что это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан. Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений, — подчеркнул Жаров.Администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору дается 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В противном случае сервис должен отказать человеку в своих услугах.Кроме того, сотовые компании будут вносить в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. В пресс-службе МТС Известиям сообщили, что на оборудовании операторов потребуются технические доработки, но ответ на запрос от мессенджера в течение 20 минут технически реализуем.