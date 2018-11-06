Суздаль вошел в топ-5 малых городов России, популярных для ноябрьских путешествий. Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья.

Суздаль вошел в топ-5 малых городов России, популярных для ноябрьских путешествий. Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья. В среднем, туристы приезжают в Суздаль на полторы ночи и тратят на аренду жилья более 3 тысяч рублей в сутки. В эти праздники для самых длительных турпоездок отдыхающие выбирают Карелию, для самых коротких - наш город-музей. При этом аренда жилья в Суздале оказалась самой высокой по стоимости, а дешевле всего отдохнуть получится в Крымском Бахчисарае.