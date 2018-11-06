Эту информацию подтвердили в Белом доме

Эту информацию подтвердили в Белом домеВице-губернатор Ренат Чагаев написал заявление об увольнении. Это информацию нашим коллегам из «» подтвердили в Белом доме.До 1 ноября Чагаев был в отпуске, а уже 3 ноября он официально объявил руководству о своей отставке.Его решение было ожидаемым, ведь 15 октября Владимир Сипягин подписал постановление о перераспределении полномочий между своими заместителями. У Чагаева полномочий почти не осталось.Ренат Чагаев стал заместителем губернатора сразу после Дмитрия Хвостова, который ушел в отставку, а потом был арестован по обвинению в коррупции.Напомним, по собственному желанию из Белого дома ушли уже 2 вице-губернатора – Алексей Конышев и Ренат Чагаев. Михаил Колков тоже сообщил об отставке, но пока он находится в отпуске.