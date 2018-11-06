СМИ показали слабые места и недостатки региона

СМИ показали слабые места и недостатки регионаНа «Первом канале» вышел репортаж об убитых дорогах Владимирской области. Корреспонденты выразили мнение, что последние несколько лет дорожный ремонт либо не делали вообще, либо делали очень плохо. Именно такое «наследство» и досталось новому губернатору Владимиру Сипягину.По поручению главы региона специалисты должны разобраться в причинах проблем на муниципальных дорогах, показанных в сюжете. Там инспектировали улицы Владимира и Коврова.Второй сюжет про нашу область показали на «России-1». Там рассказали о ремонте больницы в Струнино, которую стали ремонтировать только после обращения местных жителей к президенту. Ремонт обязались закончить до конца года.Губернатор съездил туда, чтобы удостовериться, что причин для паники нет: капремонт производят по графику. До 31 декабря поручения Владимира Путина, которые были даны предшественнице Сипягина – Светлане Орловой - и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, точно исполнят. Для постоянного контроля за происходящем в Струнино создали рабочую группу.Владимир Сипягин заявил, что благодарен федеральным каналам за то, что показали слабые места и недостатки владимирской земли, которые копились годами. Жителям области они и так были известны, а теперь, по словам главы региона, и федеральный центр увидит, какое непростое наследство досталось новой команде Белого дома. Решение этих вопросов станет одним из приоритетных направлений стратегии развития региона.