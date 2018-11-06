Ее соорудили из кирпичей, проводов и примотанного скотчем кнопочного мобильника
Ее соорудили из кирпичей, проводов и примотанного скотчем кнопочного мобильника
Во владимирском «Подслушано» появился пост о том, что в областном разыскивают «шутника», выкинувшего в мусоропровод муляж, который очень напоминает самодельное взрывное устройство.
Судя по фотографии, муляж соорудили из кирпичей, проводов и примотанного скотчем кнопочного мобильника.
Позже выяснилось, что эту находку обнаружили на мусороперарабатывающей станции Владимира. Полицейские найдут того, кто собрал эту псевдо-бомбу, и выясняет, зачем он выкинул ее в мусорку.