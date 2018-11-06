Правоохранителями составлено более 30 протоколов об административном правонарушении.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Муромский» был остановлен автобус, в котором находились иностранные граждане - уроженцы одной из стран Средней Азии. При проверке документов сотрудниками полиции было установлено, что 31 из 54 пассажиров автобуса находится на территории Российской Федерации в нарушение установленного законом режима пребывания.В отношении всех нарушителей полицейскими были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.В отношении задержанных судом принято решение о помещении в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области и дальнейшем принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.