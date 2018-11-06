Главная задача «умной» машины - попасть к ребятам из сельской местности

Главная задача «умной» машины - попасть к ребятам из сельской местностиВо Владимирской области появится передвижной «Кванториум». Его оборудуют к 2019 году, сообщают в департаменте образования.Что такое мобильный «Кванториум»? Это автомобиль с прицепом, внутри которого можно проводить обучающие занятия для детей. Главная задача «умной» машины - попасть к ребятам из сельской местности.Ресурсы «Кванториума» позволяют проводить занятия по программам «Виртуальная реальность», «Промышленный дизайн», «Робо», «Аэро», «Хайтек». Кроме этого, на базе передвижного технопарка будут проводить уроки технологии в современном формате.В таком автомобиле смогут обучать по тысяче детей каждый год. Он будет тесно сотрудничать с созданным на базе Владимирского института развития образования «Кванториумом-33».Но это еще не все. Министерство просвещения России выделило средства на создание ключевых центров развития детей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» и на обновление материально-технической базы в рамках федерального проекта «Современная школа».