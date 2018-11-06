В середине октября он вышел из дома и не вернулся

В середине октября он вышел из дома и не вернулсяВо Владимирской области в середине октября без вести пропал мужчина. К его поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт».Валерий Гусев 1969 года рождения вышел из дома 15 октября и так и не вернулся. Мужчина проживал в Карабанове Александровского района.Добровольцы особо отметили, что Валерию нужна медицинская помощь.Его приметы: рост 175-180 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Носит усы.Он был одет в темную куртку, брюки, резиновые сапоги или ботинки.Если вы знаете что-то о его местонахождении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Также можно обратиться к инфоргу Кузнецовой Татьяне по телефону 8(904)252-37-37.