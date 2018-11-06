Дорожники будут возводить надземный пешеходный переход

Дорожники будут возводить надземный пешеходный переходРемонтные работы на федеральной трассе М-7 идут полным ходом. В этот раз на отрезке автодороги в районе Лакинска движение ограничат ночью с 6 на 7 ноября.Дорожники будут возводить надземный пешеходный переход.С 1 ночи до 4 утра проезжую часть сузят до 2-х полос по одной на каждое направление. Скорость ограничат до 40 километров в час. А период с 2:30 до 3 ночи проехать будет нельзя никому.Автолюбителей просят отнестись к неудобствам с пониманием, а также о возможности заранее планировать свой маршрут.