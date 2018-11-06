Спросить можно о стоимости поездки, правилах проезда и многом другом

Спросить можно о стоимости поездки, правилах проезда и многом другомС начала ноября все вопросы и недовольства по работе такси можно задать по телефону «горячей линии». Региональный Роспотребнадзор проведет тематическое консультирование жителей области вплоть до 19 ноября.Акция называется «Правила оказания транспортных услуг» и ее уже проводили в прошлом году во всех регионах страны.Владимирцы могут спросить о стоимости поездки, правилах проезда и многие другие. В основном, конечно же, все спрашивают о ценах.На любые интересующие вас темы про такси специалисты ведомства ответят по телефонам: 8 (4922) 45-10-70, 8 (4922) 53-57-28 и 8-800-200-05-45. Работают они по будням с 10 до 12 часов.