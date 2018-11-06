Игроки волейбольного клуба «Владимир» в ноябре и декабре могут остаться без зарплат. Несмотря на хорошие результаты в рамках чемпионата России в высшей лиге Б - после 6 игр в этом сезоне у владимирского клуба 6 побед - у Владимира остаются проблемы с финансированием.

Игроки волейбольного клуба Владимир в ноябре и декабре могут остаться без зарплат. Несмотря на хорошие результаты в рамках чемпионата России в высшей лиге "Б" - после 6 игр в этом сезоне у владимирского клуба 6 побед - у "Владимира" остаются проблемы с финансированием. Напомним, в этом году клубу в два раза урезали бюджет. В августе администрация города дополнительно выделила два миллиона, но этих денег уже не хватает. Сейчас клуб ищет финансирование от бюджетных и внебюджетных организаций.Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "С финансированием сейчас везде туго. Поэтому мы не драматизируем ситуацию, а работаем, ищем деньги, ищем финансы как бюджетные, так и внебюджетные источники. Поэтому не зацикливаемся на этом. Хотя положение весьма трудное: ноябрь, декабрь сейчас входим без денег на заработную плату для команды, для клуба. Ну, ничего страшного. Работаем в этом направлении".По результатам четвертого тура чемпионата России в нынешнем сезоне клуб Владимир оказался на первом месте в турнирной таблице. Всего после шести игр команда набрала 18 очков. На один мяч от наших волейболистов отстает команда из Южно-Сахалинска. С ней клуб Владимир встретится в пятом туре 17 ноября. По словам Андрея Булгакова, в этом году "Владимир" нацелен показать свой лучший результат.Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "Для нас сейчас важен спортивный результат показать. Потому что благодаря хорошо поставленному тренировочному процессу, благодаря хорошо подобранным игрокам в команде, у нас пока получается показывать яркую содержательную игру, чем мы и радуем наших болельщиков. Поэтому мы надеемся, что они довольны нашей игрой".