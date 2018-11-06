18-летняя девушка с синдромом Дауна из ЮАР станет первой профессиональной моделью с таким диагнозом. Модельное агентство из Кейптауна Ace Model Agency предложило Шумиз Скотт пожизненный контракт.

18-летняя девушка с синдромом Дауна из ЮАР станет первой профессиональной моделью с таким диагнозом. Модельное агентство из Кейптауна Ace Model Agency предложило Шумиз Скотт пожизненный контракт, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Девушка уже не первый раз покоряет подиум. В марте она победила на международном конкурсе красоты для лиц со специальными возможностями "Феноменал" и получила титул "волшебной женщины-иконы". А накануне стала победительницей специального шоу в городе Атлон, участие в котором приняли 23 подростка с синдромом Дауна.Контракт с модельным агентством открывает для девушки дверь в новую жизнь, где ее будет ждать успех, уверена ее мать Батия Жанодиен. Женщина рассказала, что Шумиз Скотт также хотела бы добиться прогресса и в образовании, но для этого ей нужна специальная школа, обучение в которой стоит очень дорого.