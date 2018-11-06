В преддверии промежуточных выборов в конгресс успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры не зафиксировано, сообщают спецслужбы США.

В преддверии промежуточных выборов в конгресс успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры не зафиксировано, сообщают спецслужбы США. Однако, согласно распространенному заявлению министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, директора ФБР Кристофера Рея, министра юстиции США Джеффа Сешнса и главы Национальной разведки Дэниела Коутса, Россия и ряд других стран продолжают пытаться влиять на мнение избирателей."Американцы должны быть настороже", — призывают политики. Среди зарубежных стран, которые могут влиять на общественное мнение, Россия названа первой, передает ТАСС. В заявлении политиков сказано, что вмешательства России, Китая, Ирана и других стран в выборы допущено не будет.Миф о вмешательстве России в выборы США возник после победы Дональда Трампа. Доказательств этого американская сторона не предоставила. Российское посольство в США ранее высказывало опасения, что промежуточные выборы в конгресс станут новым поводом для нападок на Россию.