Заявление об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко – это ультиматум
президенту Петру Порошенко и его окружению. Такое мнение высказал
директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан
Бортник.
Заявление об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко – это ультиматум
президенту Петру Порошенко и его окружению. Такое мнение высказал
директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан
Бортник.
Эксперт
полагает, что такой шаг имеет несколько целей. Прежде всего, отметил
Бортник, подать в отставку Луценко угрожал уже давно. "Во-вторых, это
также крайняя попытка сбросить давление окружение Президента, пытающееся
превратить Генпрокурора в политического киллера", – написал политолог
на своей странице в Facebook.
Генпрокурор,
полагает Бортник, хорошо понимает, что его отставку провести через Верховную раду довольно сложно. Однако, по словам аналитика, новую кандидатуру
на эту должность согласовать очень сложно. "Эта отставка имеет все шансы
не состояться, а Луценко “вырывается на свободу” поля политического
маневра”, – заключил эксперт.
Во
вторник, 6 ноября, Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что подает в
отставку. По словам генпрокурора, за власть он не цепляется, а посему
просит парламентариев рассмотреть вопрос о его уходе.
Стоит
отметить, что многие уже восприняли уход Луценко как бегство с тонущего
корабля Петра Порошенко. Украинский лидер, который в последнее время
выглядит , с большой долей вероятности может
проиграть следующие президентские выборы, которые состоятся в Незалежной весной следующего года.
Уход генпрокурора, который, к слову, является кумом главы государства, может серьезно ослабить его позиции перед предстоящей схваткой за президентское кресло.
Напомним, ранее "Дни.ру"
о том, что в СМИ просочилась информация о собутыльниках
украинского лидера. По словам предпринимателя Сергея Курченко, президент
Незалежной устраивает попойки с генпрокурором Юрием Луценко. Бизнесмен назвал их "алкогольной парочкой".