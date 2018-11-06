Заявление об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко – это ультиматум президенту Петру Порошенко и его окружению. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Заявление об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко – это ультиматумпрезиденту Петру Порошенко и его окружению. Такое мнение высказалдиректор Украинского института анализа и менеджмента политики РусланБортник.Экспертполагает, что такой шаг имеет несколько целей. Прежде всего, отметилБортник, подать в отставку Луценко угрожал уже давно. "Во-вторых, этотакже крайняя попытка сбросить давление окружение Президента, пытающеесяпревратить Генпрокурора в политического киллера", – написал политологна своей странице в Facebook.Генпрокурор,полагает Бортник, хорошо понимает, что его отставку провести через Верховную раду довольно сложно. Однако, по словам аналитика, новую кандидатуруна эту должность согласовать очень сложно. "Эта отставка имеет все шансыне состояться, а Луценко “вырывается на свободу” поля политическогоманевра”, – заключил эксперт.Вовторник, 6 ноября, Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что подает вотставку. По словам генпрокурора, за власть он не цепляется, а посемупросит парламентариев рассмотреть вопрос о его уходе.Стоитотметить, что многие уже восприняли уход Луценко как бегство с тонущегокорабля Петра Порошенко. Украинский лидер, который в последнее времявыглядит , с большой долей вероятности можетпроиграть следующие президентские выборы, которые состоятся в Незалежной весной следующего года.Уход генпрокурора, который, к слову, является кумом главы государства, может серьезно ослабить его позиции перед предстоящей схваткой за президентское кресло.Напомним, ранее "Дни.ру"о том, что в СМИ просочилась информация о собутыльникахукраинского лидера. По словам предпринимателя Сергея Курченко, президентНезалежной устраивает попойки с генпрокурором Юрием Луценко. Бизнесмен назвал их "алкогольной парочкой".