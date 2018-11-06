Александр Лукашенко сделал несколько довольно спорных заявлений на встрече с американскими аналитиками. Президент Белоруссии категорически отказался от размещения в стране российской военной базы, но при этом пожаловался, что ему не хватает ракет.

Александр Лукашенко сделал несколько довольно спорныхзаявлений на встрече с американскими аналитиками. Президент Белоруссии категорическиотказался от размещения в стране российской военной базы, но при этомпожаловался, что ему не хватает ракет.Глава Белоруссии не видит необходимости в создании российскойвоенной базы в республике, так как Минск в состоянии собственными силамиобеспечить безопасность на своей территории. Само обсуждение этой темыЛукашенко назвал надуманной проблемой."Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесьбаза военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу неразмещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые,мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна", – сказал белорусскийпрезидент.При этом Лукашенко заявил, что Минску, возможно, потребуетсяновое оружие, в том числе, и ракеты, в случае наращивания активности НАТО илисоздания базы США в Польше. В Кремле слова президента оставили безкомментариев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Россияи Белоруссия представляют собой Союзное государство и входят в ОДКБ и другие политическиеи экономические объединения.Интересно, что на этой же встрече с американскими экспертамиЛукашенко подчеркнул роль США в сохранении безопасности на европейском континенте."Мы не преувеличиваем – без Америки мы не решим, к сожалению, ни одинвопрос, в том числе и украинский конфликт", – приводит слова президентаРИА Новости.В последнее время в прессе и на телевидении обсуждается возможностьсоздания в Белоруссии российской авиабазы. Буквально накануне, 5 ноября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" с таким предложением выступил военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее сообщалось, что Москва и Минск вели переговоры на тему создания военной базы. Но еще три года назад Александр Лукашенко попытался расставить все точки над I, заявив, что размещениероссийской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ниМоскве, и назвал шумиху в СМИ вокруг этой темы политической.