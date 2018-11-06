Александр Лукашенко сделал несколько довольно спорных
заявлений на встрече с американскими аналитиками. Президент Белоруссии категорически
отказался от размещения в стране российской военной базы, но при этом
пожаловался, что ему не хватает ракет.
Александр Лукашенко сделал несколько довольно спорных
заявлений на встрече с американскими аналитиками. Президент Белоруссии категорически
отказался от размещения в стране российской военной базы, но при этом
пожаловался, что ему не хватает ракет.
Глава Белоруссии не видит необходимости в создании российской
военной базы в республике, так как Минск в состоянии собственными силами
обеспечить безопасность на своей территории. Само обсуждение этой темы
Лукашенко назвал надуманной проблемой.
"Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь
база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не
размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые,
мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна", – сказал белорусский
президент.
При этом Лукашенко заявил, что Минску, возможно, потребуется
новое оружие, в том числе, и ракеты, в случае наращивания активности НАТО или
создания базы США в Польше. В Кремле слова президента оставили без
комментариев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Россия
и Белоруссия представляют собой Союзное государство и входят в ОДКБ и другие политические
и экономические объединения.
Интересно, что на этой же встрече с американскими экспертами
Лукашенко подчеркнул роль США в сохранении безопасности на европейском континенте.
"Мы не преувеличиваем – без Америки мы не решим, к сожалению, ни один
вопрос, в том числе и украинский конфликт", – приводит слова президента
РИА Новости.
В последнее время в прессе и на телевидении обсуждается возможность
создания в Белоруссии российской авиабазы. Буквально накануне, 5 ноября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" с таким предложением выступил военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее сообщалось, что Москва и Минск вели переговоры на тему создания военной базы. Но еще три года назад Александр Лукашенко попытался расставить все точки над I, заявив, что размещение
российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни
Москве, и назвал шумиху в СМИ вокруг этой темы политической.