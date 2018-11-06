Инспекция по труду оказалась бессильна. Её сотрудники пытались провести проверку на одном из предприятий Суздаля. Поводом стало обращение мужчины, который утверждает, что его отказывались трудоустроить официально, а потом и вовсе попросили за дверь. Мужчине посоветовали идти в суд. Почему? Разбирался Константин Миронов.

Инспекция по труду оказалась бессильна. Ее сотрудники пытались провести проверку на одном из предприятий Суздаля. Поводом стало обращение мужчины, который утверждает, что его отказывались трудоустроить официально, а потом и вовсе попросили за дверь. Мужчине посоветовали идти в суд. Почему? Разбирался Константин Миронов.(г.Суздаль)Игорь Савельев сидит без работы больше месяца. По словам мужчины, уволили его без объяснения причин, как говорится, одним днем. Мы рассказывали об этой ситуации в сентябре, сразу после выборов. Тогда мужчина был уверен: начальник лишил его места из-за того, что он неправильно проголосовал на сентябрьских выборах (руководитель компании Михаил Бендюрин баллотировался в горсовет Суздаля). Игорь Савельев пожаловался в трудовую инспекцию, но и там помочь не смогли.Игорь Савельев, безработный: "Прошло времени около месяца, после чего я получил письмо от трудовой, где мне разъяснили, что Бендюрин уклоняется от проверки, что на него возбуждено дело об административной ответственности. Мне предлагают обратиться в суд, написать заявление".Сам мужчина признается: на предприятии работал плотником неофициально, но теперь Игорь хочет, чтобы его трудовые права восстановили. Никаких документов о том, что он был трудоустроен, на руках нет. Но то, что на смены он ходил, могут подтвердить коллеги. Которые и сами, как говорят, работают "на птичьих правах".Алексей, бывший коллега: "Пацан нормальный, работал нормально". - "Претензий не было к нему?" - "Ну, с моей стороны точно не было, как к работнику, я же тоже здесь". - "Официально работаете здесь?" - "Нет, я даже не знаю, кто тут официально работает".То, что Игорь действительно работал на предприятии, подтверждают и табели в руках его бригадира. Константин Дмитриев рассказывает: плотник работал у него в бригаде. Но сейчас бригадир и сам без работы. В штат компании его так и не взяли.Константин Дмитриев, безработный: "Были к нему обращения со стороны ребят, которые у него работали, и я к нему подходил, обращался на счет официального трудоустройства. На что но ответил, что ему это не выгодно. Видимо не выгодно тем, что ему не выгодно это с точки зрения ухода от налогов".Не настроен Михаил Бендюрин общаться не только с подчиненными и инспекторами труда, но и с журналистами: при прошлой встрече съемочную группу он выставил за дверь."Михаил, здравствуйте, телевидение, 6 канал, побеседовать к вам". - "Нет смысла разговаривать! Выйдите за дверь". - "Не выйдите к нам?" - "Нет! Выйдите за дверь".Обманутые люди намерены обращаться в суд для разрешения вопросов по закону. В инспекции труда нам сказали, что оштрафовать Бендюрина за отклонения от проверки смогут тоже только служители Фемиды.Евгений Сергеев, государственный инспектор по труду: "По результатам проверки, если доводы заявителя подтвердились, что его трудовые права действительно были нарушены. Соответственно принимается решение о восстановлении трудовых прав, и, соответственно, работодатель привлекается к административной ответственности".Если ваши трудовые права были нарушены, стоит обратиться с заявлением в трудовую инспекцию, тогда на предприятии проведут проверку. Пока никаких заявлений от подчиненных суздальского депутата, кроме Игоря Савельева, в трудовую инспекцию не поступало. Сейчас мужчина готовит документы для суда, чтобы на законном основании его восстановили в должности и выплатили деньги за вынужденный прогул, а также сделали отчисления в пенсионный фонд за время работы на предприятии Михаила Бендюрина.