Анастасия Волочкова продолжает эпатировать. На сей раз скандально известная балерина сделала заявление, что стала чеченкой.

Анастасия Волочкова продолжает эпатировать. На сей раз скандально известная балерина сделала заявление, что стала чеченкой.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором запечатлен ее отец Юрий Волочков, который на протяжении многих лет разбит инсультом и передвигается на инвалидной коляске. Сейчас же балерина обнародовала радостную новость, что отец встал из кресла и пытается передвигаться самостоятельно.Анастасия призналась, что расплакалась, увидев титанические попытки отца ходить. "С какой самоотверженностью все врачи и персонал пытаются поставить его на ноги!🙏🏻 Он ведь был без движения 10 лет после инсульта..😔 Работа психолога Ирины просто бесценна! В этом месте работают святые люди!🙏🏻 Я приеду к вам после концерта. Мои дорогие, я счастлива, что нашла ваш пансионат благодаря друзьям. Спасибо каждому из вас за опеку над людьми старшего поколения, кто беспомощен без вашей поддержки. В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас!🙏🏻 Храни вас Бог! И я рада буду посетить ваш пансионат в Москве", – написала расчувствовавшаяся Волочкова.Многочисленные поклонники осыпали балерину поздравлениями и словами поддержки. Однако нашлись и те пользователи Сети, кто нашел повод уколоть артистку. "Анастасия, вас прямо кидает из стороны в сторону, то голой на весь мир, то помолюсь...Вы уж опредилитесь кто вы православная христианка или .... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала одна из подписчиц странички балерины.По всей видимости, интернет-пользовательница имела в виду публикации, которые Анастасия сделала ранее. На них балерина запечатлена отдыхающей в бане, причем на одном фото она запечатлена абсолютно без одежды. Интересно, что Волочкова не замедлила с ответом. "Я теперь чеченка..." – сообщила балерина.Заявление артистки произвело эффект разорвавшейся бомбы. В комментариях подписчики взорвались отзывами на это сообщение. "вы национальность с каждым новым мужиком меняете? Хамелеон ёпрст 😂", "а чеченцы знают об этом?", "а чеченки фоткаются полуголые в сауне???", – так звучала лишь часть едких высказываний подписчиков.