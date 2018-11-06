Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским Порту дал пресс-конференцию, на которой заявил, что в составе соперника 11 футболистов высочайшего уровня, поэтому железнодорожникам придется непросто.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским "Порту" дал пресс-конференцию, на которой заявил, что в составе соперника 11 футболистов высочайшего уровня, поэтому "железнодорожникам" придется непросто."Никто не может предсказать, как сложится игры. Но многое будет зависеть от "Порту". Это хорошая команда, где всегда играли молодые таланты, которые в дальнейшем вырастали в звезд. У "Порту" 11 футболистов высочайшего уровня. ", — цитирует Семина официальный сайт клуба.Кроме того, российский специалист отметил, что "Локомотив" испытывает определенные проблемы с составом. "У нас сложный календарь, пять матчей за 14 дней. Есть и микротравмы, и недолеченные футболисты", — сообщил наставник красно-зеленых.Напомним, что 6 ноября "Локомотив" на выезде сыграет с "Порту". Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. "Железнодорожники" после трех игр в Лиге чемпионов занимают последнее место в группе D, не набрав ни одного очка.