Российская армия за последние шесть лет получила свыше 1800 беспилотных летательных аппаратов различных классов. Ими оснастили около 40 сформированных с нуля воинских подразделений и частей. В целом возможности группировки беспилотной авиации по разведке повысились в 15 раз.

Российская армия за последние шесть лет получила свыше 1800 беспилотных летательных аппаратов различных классов. Ими оснастили около 40 сформированных с нуля воинских подразделений и частей. В целом возможности группировки беспилотной авиации по разведке повысились в 15 раз.Как сообщает газета Минобороны РФ "Красная звезда", за минувшие годы в развитии беспилотной авиации сделан качественный рывок. Сформированы почти четыре десятка воинских частей и подразделений, для оснащения которых поставлено свыше 1800 современных беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести разведку на глубину до 500 км.При этом летно-технические характеристики российских беспилотников непрерывно совершенствуются. Сейчас, например, завершается разработка комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3000 километров.В публикации "Красной звезды" подводятся промежуточные итоги развития Вооруженных сил, достигнутых после назначения на должность министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло ровно шесть лет тому назад – в 2012 году.Газета пишет, что наша армия превратилась в отлаженный боевой механизм, гарантирующий безопасность и надёжную защиту страны, позволяющий парировать угрозы её национальной безопасности на дальних подступах к государственной границе. Основу преобразований в армии заложила реализация майских указов президента России от 2012 года.