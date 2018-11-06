Убийца российского военнослужащего в Гюмри Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы.

Убийца российского военнослужащего в Гюмри Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента Армении.Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Получив восемь колото-резаных ран он умер на месте. Оперативно был задержан 21-летний житель города Степанавана. Ислам Арман Джанджугазян принял в 2014 году. Следствие полагает, что он был сторонником террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).В январе 2017 года в период прохождения срочной службы у Джанджугазяна было диагностировано органическое расстройство личности с признаками "аффективной неустойчивости и склонностью к членовредительству", а также эпилепсия. Признанный ограниченно вменяемым, он был демобилизован.Преступление Джанджугазян совершил по собственной инициативе, однако накануне совершения преступления получил одобрение террористов через интернет.