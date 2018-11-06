Горожанам вновь придется потерпеть неудобства на дорогах

Горожанам вновь придется потерпеть неудобства на дорогахЖителям Владимира вновь придется потерпеть неудобства на дорогах. Об этом горожан предупреждают в мэрии.Завтра, 7 ноября, на 3 часа ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Проехать там не получится с 9 утра до 12 дня. МКУ "Благоустройство" проведет запланированные работы по обрезке аварийных деревьевКроме того, из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоснабжения строящейся многоэтажки на улице Офицерская, 1а в этом районе временно затруднено движение автомобилей. Застройщик принес свои извинения местным жителям за причиненные неудобства.На время производимых работ водителям советуют объехать по проспекту Ленина и улице Разина. Работы планируют завершить в течение недели.