В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины возбуждено уголовное делоЖителя Лакинска обвиняют в неоднократном «пьяном» вождении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Автомобиль «GREAT WALL» под управлением обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД. Со стороны водитель выглядел пьяным. Предположения полицейских подтвердились после того, как мужчина «подышал в трубочку».Правоохранители узнали, что местный житель уже попадался нетрезвым за рулем. Да и свою вину он отрицать не стал.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы до 2-х лет.