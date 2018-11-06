В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Сотрудниками полиции установлено, что в середине октября между подозреваемым и его 36-летним приятелем в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Фигурант, не стерпев оскорблений в свой адрес, нанес обидчику удар ножом в область живота. Потерпевший был доставлен в больницу.При аналогичных обстоятельствах умышленное причинение тяжкого вреда здоровью было причинено жителю Суздальского района 37-летней местной жительницей. В ходе распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемая нанесла потерпевшему колото-резаное ранение. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.